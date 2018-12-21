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Надаль пожертвовал €1 млн пострадавшим от стихии

Надаль пожертвовал €1 млн пострадавшим от стихии
14:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал благотворительный взнос в помощь пострадавшим от наводнения на Мальорке.

Вторая "ракетка" мира Рафаэль Надаль, теннисный центр которого принимал пострадавших, пожертвовал 1 млн евро на нужды жителей Мальорки. Об этом сообщает БТУ со ссылкой на atpworldtour.com.

"Вторая "ракетка" мира продолжает оказывать поддержку у себя на родине, чтобы жители острова смогли справиться с последствиями октябрьского наводнения. Надаль, в теннисном центре которого принимали пострадавших, пожертвовал 1 млн евро на нужды жителей Мальорки", - говорится в сообщении.

Известно, что часть средств от благотворительного турнира по гольфу "Olazabal & Nadal Invitational", который испанец организует вместе с гольфистом Хосе Марией Олазабалом, также будет направлена на помощь нуждающимся.

Позже состоится третий забег "Rafa Nadal Sports Centre Urban Race", все собранные средства от которого направят пострадавшим от стихии.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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