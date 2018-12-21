Надаль пожертвовал €1 млн пострадавшим от стихии

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал благотворительный взнос в помощь пострадавшим от наводнения на Мальорке.

Вторая "ракетка" мира Рафаэль Надаль, теннисный центр которого принимал пострадавших, пожертвовал 1 млн евро на нужды жителей Мальорки. Об этом сообщает БТУ со ссылкой на atpworldtour.com.

"Вторая "ракетка" мира продолжает оказывать поддержку у себя на родине, чтобы жители острова смогли справиться с последствиями октябрьского наводнения. Надаль, в теннисном центре которого принимали пострадавших, пожертвовал 1 млн евро на нужды жителей Мальорки", - говорится в сообщении.

Известно, что часть средств от благотворительного турнира по гольфу "Olazabal & Nadal Invitational", который испанец организует вместе с гольфистом Хосе Марией Олазабалом, также будет направлена на помощь нуждающимся.

Позже состоится третий забег "Rafa Nadal Sports Centre Urban Race", все собранные средства от которого направят пострадавшим от стихии.