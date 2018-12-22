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Теннис. На Australian Open введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете

Теннис. На Australian Open введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Организаторы первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) утвердили новый регламент матчей на 2019 год.

Уже со следующего сезона в решающем сете теннисисты будут играть "чемпионский тай-брейк", сообщает официальный сайт Australian Open.

Руководство Открытого чемпионата Австралии приняло решение ввести "чемпионский тай-брейк" с 2019 года. Таким образом, если соперники будут доходить до счета 6:6 в решающем сете, то развязка партии наступит на тай-брейке до 10 очков.

Ранее при счете 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводился традиционный тай-брейк до семи очков. Если при достижении теннисистами семи очков разница в счете была меньше двух, то тай-брейк продолжался до разницы в два очка. Сейчас игра будет остановлена, когда один из игроков наберет 10 очков.

Это правило будет действовать для соревнований в одиночном разряде (основа и квалификация), в парном разряде, для юниоров и теннисистов-колясочников. Единственным турниром серии Grand Slam, на котором пока не ввели тай-брейк в решающем сете, остается Открытый чемпионат Франции Roland Garros.

Australian Open-2019 пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open 2018.
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