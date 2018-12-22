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Свитолина: Поняла, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине

Свитолина: Поняла, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине
09:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала нынешнюю ситуацию в стране.

Украинская теннисистка Элина Свитолина порассуждала о том, что мешает развитию спорта в стране.

“Политика всегда будет в центре внимания. Каждый день всем нам приходится слышать плохие новости. Это очень тяжело, особенно для детей и нашего будущего. Украинцам сложно сосредоточиться на чем-то другом, помимо политики. Но я всегда говорю, что, если каждый будет качественно делать свою работу, то всё будет в порядке.

До приезда в Киев я даже не осознавала, что столько людей здесь следят за теннисом и моими успехами. Неделя в Киеве была безумной. Я поняла, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине. Сейчас в нашей стране происходит много всего, что отодвигает спорт на задний план”,- цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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