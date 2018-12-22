Скачать
Суббота, 22.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Сегодня состоится бой Беринчик - Кристобаль: все поединки вечера бокса
Сегодня состоится бой Беринчик - Кристобаль: все поединки вечера бокса
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Уайт - Чисора: где и когда смотреть бой-реванш супертяжей
Уайт - Чисора: где и когда смотреть бой-реванш супертяжей

Ястремская: Горжусь, что смогла проявить себя к концу сезона

Ястремская: Горжусь, что смогла проявить себя к концу сезона
15:05 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пообщалась с пресс-службой WTA в преддверии нового сезона.

"На 2018 год я ставила себе цель войти в топ-50. Несмотря на то, что я на 58-м месте в рейтинге, я все равно очень довольна. Горжусь, что смогла проявить себя к концу сезона. В начале года мои эмоции были нестабильными, но сейчас я более спокойна, я работаю все больше и больше. Я испытываю этот голод и хочу пробиться еще дальше! Во всех компонентах игры я смогла немного улучшить свои показатели. Также я очень счастлива, что смогла совладать с собой и в каких-то личных моментах.

В этом году все юниорки моего поколения показали себя. Это было отличное соревнование! В Гонконге для меня самым тяжелым психологически оказался первый круг. Но и финал также был трудным, потому что я понимала, что теперь у меня есть прекрасный шанс выиграть свой первый титул WTA. Когда мы с мамой летели в Люксембург, я спросила: "Мама, я и вправду выиграла?". Я не могла понять, почему я этого не ощущала, ведь я только что завоевала титул. Просто я уже была настолько сфокусирована на следующем турнире. Оглядываясь назад, я вспоминаю, сколько было замечательных моментов с болельщиками, например, когда после матчей я не могла понять, в какой сектор стадиона хочу отправить мяч с автографом. Я бы хотела каждому дать такой мяч!

Так что, следующий год обещает быть очень интересным. Сейчас все легче спланировать, у меня есть возможности выступать на самых лучших турнирах. Больше всего мне нравится, насколько там все четко и ясно организовано. Атмосфера становится еще более классной на соревнованиях, если ты - топ-игрок. Моя команда готова к 2019 году. Я надеюсь, что смогу совершенствоваться и дальше, продолжу увеличивать свой опыт, пробьюсь в топ-20 и смогу проявить себя на Больших Шлемах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
02 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
03 Хэй: Только Поветкин мог победить Джошуа
04 Усик посетит бой Уайт - Чисора
05 Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь