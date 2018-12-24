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Чилич: Федерер должен благодарить мою жену

Чилич: Федерер должен благодарить мою жену
11:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о совместных тренировках с Роджером Федерером.

Седьмая ракетка мира Марин Чилич поделился впечатлениями от тренировок с Роджером Федерером в прошлом межсезонье. Месяц спустя чемпион US Open 2014 сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии, где проиграл швейцарскому теннисисту.

«После сезона 2017 года мы с женой отправились на Мальдивы и играли там в теннис. Кристина сказала: «Здесь мы будем тренироваться каждый день. Ты будешь меня учить».

Через пару дней Роджер позвонил мне. Он узнал, что я тоже был на Мальдивах, и сказал: «Давай попробуем сыграть в теннис. Завтра сможешь?» И я сказал: «Почему бы нет? Давай попробуем». Жена не обрадовалась этому, но позволила мне поиграть с ним. Тренировка была довольно простой и в то же время невероятной, потому что мы играли в диком лесу.

На следующий день Роджер снова позвонил мне: «Давай повторим тренировку. Было здорово». А моя жена говорит: «Это моё межсезонье. Роджер, тебе осталось не так долго играть в теннис, а моя карьера только начинается, поэтому мне тоже нужно потренироваться». Тогда Роджер ответил: «Я могу размять Марина, чтобы он был готов к твоей тренировке». Так что после того как мы вернулись из отпуска, она выиграла несколько матчей.

Думаю, Роджер должен благодарить мою жену за то, что она позволила ему поиграть со мной и наши тренировки были началом большого триумфа Федерера в Австралии», — приводит слова Чилича The Players Tribune.

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Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Марин Чилич.
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