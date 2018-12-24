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Выставочный турнир на Гавайях выиграл Нисикори

Выставочный турнир на Гавайях выиграл Нисикори
15:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Нисикори одолел Раонича в финале выставочного турнира на Гавайях.

Японский теннисист Кей Нисикори стал победителем выставочного турнира на Гавайских островах. В финальном матче он на двух тай-брейках обыграл представителя Канады Милоша Раонича со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

В полуфинале соревнований Нисикори и Раонич взяли верх над братьями Харрисон. Кей обыграл Райана со счётом 6:3, 6:4, а канадец победил Кристиана – 6:1, 6:2.

За карьеру Нисикори выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP от 24 декабря 28-летний уроженец Симанэ располагается на девятой позиции. Нисикори квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, но не сумел выйти из группы, одержав одну победу в трёх встречах.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Кей Нисикори.
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