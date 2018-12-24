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Видео дня: Свитолина зажигает в тренажерном зале

Видео дня: Свитолина зажигает в тренажерном зале
17:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина зажигательно танцует в тренажёрном зале.

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает готовиться к старту нового сезона. 24-летняя уроженка Одессы опубликовала в «Инстаграме» забавное видео из тренажёрного зала, где она не только усердно тренируется, но и отлично танцует.

В 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

 
 
 
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Last FINAL push before food coma #XmasPreps

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Победа украинки над датчанкой Каролиной Возняцки на групповом этапе Итогового чемпионата WTA была названа одной из главных сенсаций сезона. В рейтинге WTA Свитолина располагается на четвёртой позиции. Всего за карьеру Элина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.

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Элина Свитолина, Фитнес, Теннис, Свитолина, Новости тенниса.
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