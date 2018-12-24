Видео дня: Свитолина зажигает в тренажерном зале

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина зажигательно танцует в тренажёрном зале.

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает готовиться к старту нового сезона. 24-летняя уроженка Одессы опубликовала в «Инстаграме» забавное видео из тренажёрного зала, где она не только усердно тренируется, но и отлично танцует.

В 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Last FINAL push before food coma #XmasPreps Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 24 Дек 2018 в 2:19 PST

Победа украинки над датчанкой Каролиной Возняцки на групповом этапе Итогового чемпионата WTA была названа одной из главных сенсаций сезона. В рейтинге WTA Свитолина располагается на четвёртой позиции. Всего за карьеру Элина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.