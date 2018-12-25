Надаль представил свой календарь на 2019 год

Новости спорта: Вторая "ракетка" мира Рафаэль Надаль опубликовал свой календарь на 2019 год.

Рафаэль Надаль опубликовал свой календарь на 2019 год. Бывшая первая ракетка мира восстанавливается после травмы колена, которую он получил во время US Open. Из-за повреждения Надаль был вынужден досрочно закончить сезон и не смог сохранить за собой первое место в рейтинге ATP. По ходу сезона он пропустил турниры в Брисбене, Акапулько, Индиан-Уэллсе, Майами, Цинциннати, Пекине, Шанхае и Париже. Также Надаль не смог принять участие в Итоговом чемпионате ATP.

В новом сезоне 32-летний Надаль решил немного сократить нагрузку и уменьшить количество турниров. Уже во время текущей недели он примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби. В стартовом матче Надаль сыграет с победителем матча Кевин Андерсон — Чхун Хён.

Полностью календарь Надаля выглядит следующим образом:

Абу-Даби (выставочный), Брисбен, Сидней (выставочный), Australian Open, Акапулько, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Кубок Лэйвера (выставочный), Шанхай, Париж, Итоговый турнир ATP, финал Кубка Дэвиса.