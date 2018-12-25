Свитолина со звездами мирового тенниса поздравила с Рождеством

Новости спорта: Элина Свитолина, Халеп и другие звёзды женского тенниса поздравили всех с Рождеством.

Ведущие теннисистки планеты записали специальное видео, в котором поздравили всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

В создании ролика приняли участие румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Кристина Плишкова, украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки, представительница США Слоан Стивенс и теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс.

Стоит отметить, что присутствующие в ролике теннисистки показали лучшие результаты в минувшем сезоне, в результате чего отобрались на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Лишь Симона Халеп снялась с турнира из-за травмы. В финале соревнований Элина Свитолина обыграла Слоан Стивенс.

Ранее аналогичное поздравление записали представители ATP-тура.