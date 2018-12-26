На турнире в ОАЭ выступят Джокович, Надаль и сестры Уильямс

Новости спорта: Джокович, Надаль и сестры Уильямс выступят на выставочном теннисном турнире в ОАЭ.

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 27 декабря стартует одиннадцатый розыгрыш показательных теннисных соревнований Mubadala World Tennis Championship.

На турнире сыграют лидеры мужского мирового рейтинга серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, а также сестры Серена и Винус Уильямс из США, сообщает BTU.

В первый день соревнований в Абу-Даби на корт выйдут Хён Чон (Республика Корея) против Кевина Андерсона (ЮАР), Доминик Тим (Австрия) против Карена Хачанова (Россия). В четверг пройдет и женский поединок, в котором сразятся Винус и Серена Уильямс.

28 декабря победитель встречи Андерсон - Чон сыграет с Рафаэлем Надалем, а сильнейший в поединке Тима и Хачанова встретится с Новаком Джоковичем. Также в этот день состоится матч за 5-6 места на турнире.

29 декабря пройдет финал и матч за 3-4 места.

В 2017 году победителем турнира стал Кевин Андерсон, который в финале обыграл испанца Роберто Баутисту Агута. В коллекции Рафаэля Надаля 4 титула в Абу-Даби, а на счету Новака Джоковича - 3 победы.