Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Брисбена

Новости спорта: Поединки первого раунда отбора пройдут 28 декабря.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова узнали имена соперниц по квалификации хардового турнира серии Премьер 5 в Брисбене.

Ястремская (№58 WTA) в первом раунде отбора сыграет против представительницы США Варвары Лепченко (№129 WTA). Девушки встречались на недавнем турнире в Люксембурге, где в тяжелом матче победила Ястремская.

Костюк (№119 WTA) начнет борьбу на турнире поединком против британки Хизер Уотсон (№91 WTA). Ранее не встречались.

Козлова (№98 WTA) стартует в квалификации матчем против еще одной американки Элли Кик (№159 WTA). До этого теннисистки между собой не играли.

Отметим, что Ястремская посеяна под вторым номером в квалификации, Козлова – под седьмым.

Поединки первого раунда отбора пройдут 28 декабря. Матчи основной сетки стартуют 31 декабря.