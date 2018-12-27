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Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года

Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
14:25 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Голосование на звание лучшего спортсмена года от польского агентства PAP состоялось уже в 61-й раз. В нем победил теннисист Новак Джокович.

В нем приняли участие представители 23 европейских новостных служб, в том числе и AFP (Франция), APA (Австрия), Anadolu (Турция), DPA (Германия), EFE (Испания), Украинформ (Украина).

Журналистам предлагали составить свою десятку рейтинга спортсменов. Новак Джокович попал в список к 21 из 23 респондентов, трижды возглавил рейтинг, по четыре раза оказывался вторым и третьим.

По результатам голосования лидер ATP-тура набрал 145 баллов. Далее в итоговом рейтинге расположились хорватский футболист Лука Модрич (132 балла) и британский гонщик Льюис Хэмилтон (114 баллов). Отметим, что Джокович уже становился победителем голосования PAP в 2011 и 2015 годах. Теперь по количеству побед серб сравнялся с советским легкоатлетом Валерием Брумелем и немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

В сезоне-2018 Новак Джокович выиграл Уимблдон, Открытый чемпионат США, турниры ATP в Цинциннати и Шанхае, а год завершил на первом месте в мировой классификации. Сейчас серб готовится к старту на выставочных соревнованиях в Абу-Даби.

За историю опроса рейтинг спортсменов по версии европейских СМИ возглавляли и другие теннисисты: Штеффи Граф (1988-89), Стефан Эдберг (1990), Мартина Хингис (1997), Рафаэль Надаль (2008, 2010), а Роджеру Федереру принадлежит абсолютный рекорд голосования - 5 побед (2004-07, 2009).

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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