Серена Уильямс - лучшая спортсменка 2018 года по версии AP

Новости спорта: 37-летняя теннисистка Серена Уильямс в пятый раз победила в номинации "Спортсменка года" по версии международного новостного агенства Associated Press.

Ранее Уильямс удостаивалась этого звания четыре раза: в 2002, 2009, 2013 и 2015 годах.

Напомним, что в этом году Серена вернулась в теннис после рождения дочери и дважды дошла до финала на турнирах Большого Шлема: Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

Итоги голосования:

1. Серена Уильямс (теннис);

2. Симоне Байлс (гимнастика) - завоевала шесть медалей (4 золота) на чемпионате мира;

3. Арике Огунбовале (баскетбол) - чемпионка первого дивизиона в студенческой лиге NCAA;

4. Хлоя Ким (сноуборд) - чемпионка зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане;

5. Кэти Ледеки (плавание) - обладательница пяти медалей (3 золота) на чемпионате среди стран у Тихого океана.

Ранее в этом месяце американка стала единственной спортсменкой в Топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, а в ноябре Уильямс была названа "Женщиной года" изданием GQ.