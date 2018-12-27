Серена Уильямс - лучшая спортсменка 2018 года по версии AP

Ранее Уильямс удостаивалась этого звания четыре раза: в 2002, 2009, 2013 и 2015 годах.
Напомним, что в этом году Серена вернулась в теннис после рождения дочери и дважды дошла до финала на турнирах Большого Шлема: Уимблдоне и Открытом чемпионате США.
Итоги голосования:
1. Серена Уильямс (теннис);
2. Симоне Байлс (гимнастика) - завоевала шесть медалей (4 золота) на чемпионате мира;
3. Арике Огунбовале (баскетбол) - чемпионка первого дивизиона в студенческой лиге NCAA;
4. Хлоя Ким (сноуборд) - чемпионка зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане;
5. Кэти Ледеки (плавание) - обладательница пяти медалей (3 золота) на чемпионате среди стран у Тихого океана.
Ранее в этом месяце американка стала единственной спортсменкой в Топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, а в ноябре Уильямс была названа "Женщиной года" изданием GQ.