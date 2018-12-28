Брисбен. Определились соперницы украинок за выход в финал квалификации турнира

Новости спорта: Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова удачно стартовали в квалификации хардового турнира серии Премьер в Брисбене.

Даяна и Марта совершили камбэки после проигрыша первого сета, Катерина разобралась со своей соперницей в двух партиях.

В полуфиналах отборочного турнира, которые состоится в ночь с пятницу на субботу, украинкам предстоит встретиться со следующими соперницами:

Ястремская (№58 WTA) сыграет первым запуском (02:00 по Киеву) против чешки Каролины Муховой (№144 WTA), которой проиграла в квалификации US Open-2018.

Костюк следующей по очереди сразится с еще одной чешкой Марией Боузковой (№139 WTA). Марта также проиграла свой последний поединок будущей сопернице в квалификации US Open-2018. Ориентировочное время начала – 03:30.

Третьим запуском состоится поединок Козловой против британки Гарриет Дарт (№149 WTA). Все три матча с участием украинок примет десятый корт.

Первые матчи основной сетки стартуют 30 декабря.