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Нисикори назвал задачу на 2019-й год

Нисикори назвал задачу на 2019-й год
19:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Японский теннисист Кеи Нисикори хочет в 2019 году попасть в топ-10 рейтинга ATP.

Японский теннисист Кеи Нисикори поделился ожиданиями от старта нового сезона. Также Нисикори рассказал, какую часть своей игры хотел бы улучшить.

«Я бы хотел более надёжно действовать в обороне, когда мне приходится защищаться. Такие игроки, как Маррей, Джокович и Надаль, могут хорошо защищаться и из защиты атаковать. Существует порядка 10 ударов, которые бы я хотел улучшить.

2018 год получился длинным. У меня было много сложностей, особенно в первой части сезона. Мне удалось преодолеть их. Я стал более опытным, получаю удовольствие от игры в теннис. Теперь моя задача — попасть в топ-10 рейтинга ATP.

Я хорошо отдохнул, отпуск получился более длинным из-за травмы. Но теперь я снова получаю удовольствие. Вообще, травма сделала меня более сильным человеком», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Кеи Нисикори.
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