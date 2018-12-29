Цуренко - о жизни в столице, увлечении футболом и Динамо Киев

Новости спорта: Вторая ракетка Украины является болельщицей киевского клуба и хочет посетить их домашний матч.

Украинская теннисистка Леся Цуренко в интервью ФК Динамо рассказала, что не равнодушна к футболу и симпатизирует киевскому «Динамо».

– Леся, вы уже неоднократно говорили, что считаете себя киевлянкой, ведь много лет живете в столице. Для многих ее жителей, а особенно для мужчин, «Динамо» является одной из ассоциаций, которые первыми приходят в голову при упоминании города, даже если эти люди не интересуются футболом. Какие три главные ассоциации с Киевом у вас?

– Для меня это прежде всего архитектурные памятники: Печерская лавра, монумент «Родина-Мать», улица Крещатик. А также кулинарные изделия: котлета по-киевски и «Киевский торт». Однако согласна, что для многих киевлян «Динамо», действительно, является одним из главных символов города. Команду в Киеве знают все. И большинство местных, как я могу судить, болеют именно за «Динамо».

– Как случилось, что вы никогда не были на матче «Динамо», живя здесь столько лет? Возможно, попробуете как-то посетить наш матч на стадионе?

– Да, это одна из моих мечт - попасть на домашний матч «Динамо». Пока не удается из-за графика турниров и подготовки к ним. Но попробую прийти на игру весной, когда будет теплее.

– На матчи не ходили, но, ведь когда слышите, что «Динамо» победило «Шахтер», радуетесь за киевскую команду?

– Конечно! В этом многолетнем и принципиальном противостоянии я точно за «Динамо». Странно было бы не радоваться за команду своего города.

– Вам самой когда-то приходилось играть в футбол? Возможно, в детстве?

– Да! В детстве приходилось. Чаще всего играла именно с ребятами - и, скажу откровенно, это не самые счастливые воспоминания моего детства. Я часто получала по ногам. К тому же меня ставили на ворота, чтобы я не боялась мяча. Впрочем, это подействовало - бояться перестала. И вообще, со временем стала относиться к футболу уже значительно лучше.