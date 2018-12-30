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Украинка Калинина уступила в финале квалификации турнира в Шэньчжэне

Украинка Калинина уступила в финале квалификации турнира в Шэньчжэне
09:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинка продолжит турнир в Китае в парной сетке.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свои выступления на Shenzhen Open в Китае, проиграв сербской теннисистке Иване Йорович в трех сетах.

Первый сет Калинина отдала всухую, после чего с большим трудом ей удалось восстановить паритет по сетам — 7:5.

Однако, напора украинки для победы в матче не хватило и она отдала решающий сет сопернице, при этом снова не взяв ни одного гейма.

В предыдущем раунде Калинина обыграла местную теннисистку Лю Фуанчжоу.

Отметим, что Калинина продолжит выступления в Китае уже в парной сетке соревнований вместе с японкой Нао Хибино. В первом круге они будут сражаться с парой Татьяны Марии и Полин Пермантье.

Шэньчжэнь. Квалификация, финал.

Ангелина Калинина (Украина, 4) — Ивана Йорович (Сербия, 7) 1:2 (0:6, 7:5, 0:6).

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Ангелина Калинина.
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