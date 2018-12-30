Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год

Новости спорта: Украинская теннисистка хочет выиграть турнир "Большого шлема" и возглавить рейтинг WTA.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина накануне старта сезона рассказала о своих задачах на 2019 год.

"Выиграть "Большой шлем" и стать первой ракеткой мира – это всегда будут мои цели на сезон. Мне нужно быть здоровой. Я знаю, что, если я здорова и психологически в хорошем состоянии, то у меня есть хорошие шансы на мэйджорах. В Сингапуре я отыграла без поражений. Для старта нового сезона это отличное подспорье, но впереди еще много работы. На "Больших шлемах" мне нужно быть готовой бороться все две недели, есть много маленьких испытаний, которые нужно преодолеть за это время. Я все равно не хочу возлагать какое-то давление на себя, потому что это тот следующий шаг, который я должна сделать. Будут такие моменты на "Больших шлемах", когда у меня будут шансы и нужно быть готовой их использовать. Это для меня имеет большое значение", – заявила Свитолина.

Напомним, что украинка стартует в Брисбене во втором круге, где ее будет ждать победительница матча Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия).