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Надаль: Хотел бы создать семью после завершения карьеры

Надаль: Хотел бы создать семью после завершения карьеры
12:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Звездный испанец Рафаэль Надаль задумался о создании семьи.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о желании создать семью после завершения спортивной карьеры.

"Хочу ли я завести семью? У меня есть девушка, я не одинок и не один принимаю решения. Но ситуация должна быть подходящей. Жениться? Пока не знаю, жизнь — непредсказуемая штука.

Думал, что в этом возрасте уже закончу карьеру и обзаведусь семьей. В юности считал, что в 30 лет закончу с теннисом, но я продолжаю играть. Пока же могу точно сказать, что семья у меня обязательно будет, я не буду одинок", — цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, спортсмен встречается с Марией Франциской Перелло с 2005 года. Девушка работает в страховом бизнесе и нередко ездит с Надалем на турниры.

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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