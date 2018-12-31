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Цуренко разгромила Бузарнеску на старте турнира в Брисбене

Цуренко разгромила Бузарнеску на старте турнира в Брисбене
08:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинца Леся Цуренко успешно начала свои выступления в новом теннисном сезоне.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла первый матч на хардовом Премьере в Брисбене. В поединке первого круга украинка разбила Михаэлу Бузарнеску из Румынии (№24 WTA) в двух сетах.

Брисбен. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:0, 6:2

Цуренко подала 2 эйса, совершила 2 невынужденные ошибки при 65% точности первой подачи. Также украинка реализовала 5 из 7 брейкпоинтов.

Бузарнеску один раз пробила навылет, пять раз при этом ошибившись на подаче. За весь матч у нее не было ни одного брейкпоинта.

Отметим, что в прошлом сезоне Михаэла дважды обыгрывала Лесю и дважды – Свитолину. После травмы в третьем поединке против Элины румынка не выиграла пока ни одного матча.

Обзор матча:

Во втором круге Цуренко сразится с обладательницей уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая на тайбрейке третьего сета одолела россиянку Дарью Касаткину.

Напомним, в отборочном турнире Брисбена играли три украинки: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова. Все они выбыли на стадии 1/2 финала квалификационного раунда.

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Леся Цуренко, Теннис, Брисбен, Новости тенниса, Михаэла Бузарнеску.
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