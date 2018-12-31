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Cтаховский пробился в основную сетку престижного турнира в Катаре

Cтаховский пробился в основную сетку престижного турнира в Катаре
08:56 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: В первом раунде соревнований в основной сетке соперником Стаховского станет четвертый сеяный

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификационный барьер на турнире ATP с призовым фондом 1,3 миллиона долларов в Дохе, Катар. В финале отборочного турнира украинец за 1 час 33 минуты сломил сопротивление представителя Боснии и Герцеговины Мирзы Башича, посеянного под вторым номером – 3:6, 6:2, 6:3. На счету украинца 8 эйсов и 5 двойных ошибок.

Стаховский только 1 раз за матч проиграл гейм на своей подаче, что стоило ему первой партии. Однако во втором и третьем сете украинец сделал три брейка, отыграв всего 1 брейкпойнт, который сумел заработать босниец во 2-м сете. Киевлянин выиграл матч, реализовав третий матчбол.

В первом раунде соревнований в основной сетке соперником Стаховского станет четвертый сеяный – Марко Чеккинато из Италии.

Ранее лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поставила перед собой цели на 2019 год. Украинская теннисистка хочет выиграть турнир "Большого шлема" и возглавить рейтинг WTA.

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Сергей Стаховский, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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