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Свитолина и Севастова уступили на старте турнира в Брисбене в парном разряде

Свитолина и Севастова уступили на старте турнира в Брисбене в парном разряде
09:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинка в дуэте с Анастасией Севастовой проиграла матч первого круга парного разряда турнира в Брисбене.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч парного разряда на турнире серии Премьер в Брисбене.

В дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой украинка в двух сетах уступила японско-польскому тандему Ходзуми / Росольска.

Брисбен. Первый круг парного разряда

Элина Свитолина (Украина) / Анастасия Севастова (Латвия) – Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша) – 0:6, 4:6

Отметим, что в одиночном разряде Свитолина стартует со второго раунда, где сыграет против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия).

В парном разряде Брисбена Украину также представит Надежда Киченок, которая заявлена в дуэте с румынкой Михаэлой Бузарнеску. Первый матч они проведу против первых сеяных чешок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Анастасия Севастова.
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