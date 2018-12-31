Брисбен-2018. Свитолина вылетела из парного разряда

Новости спорта: Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина в паре с Анастасией Севастовой уступила первый матч парного разряда в двух сетах.

Элина Свитолина (Украина) / Анастасия Севастова (Латвия) – Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша) – 0:6, 4:6

Несмотря на то, что украинка выбыла из парного разряда, она еще продолжит выступление в Брисбене, но уже в одиночном разряде. Напомним, что Свитолина начинает со второго раунда, где будет играть против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия).

Помимо Элины в парном разряде также выступает другая украинская теннисистка - Надежда Киченок, которая заявлена в паре с Михаэлой Бузарнеску. Первый поединок они проведут против первых сеяных чешок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.