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Серена Уильямс и Роджер Федерер впервые встретились на корте

Серена Уильямс и Роджер Федерер впервые встретились на корте
18:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Легенды тенниса сыграли между собой в парной встрече Кубка Хопмана

Швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Белинда Бенчич выиграли матчевую встречу группового раунда Кубка Хопмана против американского тандема Серена Уильямс – Фрэнсис Тиафо и вышли в финал.

Напомним, одиночные встречи победителя не выявили: Федерер обыграл Тиафо, Уильямс-младшая разобралась с Бенчич.

В парном матче Роджер и Белинда были лучше – 4:2, 4:3(3). Ранее они уже победили команду Великобритании. Отметим, что второй участник финала определится 3 декабря.

«Это было очень весело. Мне действительно понравилось играть против Серены. Это честь», – заявил Федерер, отметив, что нервничал перед подачей Уильямс.

«Это был невероятный опыт. Жаль, что все закончилось, я еще только разогревалась», – сказала Уильямс.

Отметим, что Роджер Федерер и Серена Уильямс впервые встретились на корте. Их совместное селфи после матча войдет в историю тенниса на долгие годы.

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Серена Уильямс, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Белинда Бенчич.
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