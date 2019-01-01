Свитолина - Саснович: прогноз на матч в Брисбене

В среду, 2-го января, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет новый теннисный сезон матчем второго раунда на турнире Brisbane International серии Premier в австралийском Брисбене.
Соперницей украинки станет представительница Беларуси Александра Саснович.
Букмекеры отдают предпочтение украинке Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,34. Успех ее соперницы оценивается в 3,40.
Свитолина и Саснович до этого сыграли один матч - в прошлогоднем финале турнира в Брисбене Свитолина обыграла Саснович в двух сетах.
В первом раунде в этом году Саснович в двух сетах обыграла россиянку Потапову, тогда как Свитолина, благодаря статусу первой сеянной на турнире, первый раунд пропустила.
Матч Свитолина - Саснович состоится в среду, 2-го января. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по киевскому времени.