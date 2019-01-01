Скачать
Вторник, 01.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Свитолина - Саснович: прогноз на матч в Брисбене

Свитолина - Саснович: прогноз на матч в Брисбене
20:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина стартует на Brisbane International матчем против Александры Саснович из Беларуси.

В среду, 2-го января, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет новый теннисный сезон матчем второго раунда на турнире Brisbane International серии Premier в австралийском Брисбене.

Соперницей украинки станет представительница Беларуси Александра Саснович.

Букмекеры отдают предпочтение украинке Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,34. Успех ее соперницы оценивается в 3,40.

Свитолина и Саснович до этого сыграли один матч - в прошлогоднем финале турнира в Брисбене Свитолина обыграла Саснович в двух сетах.

В первом раунде в этом году Саснович в двух сетах обыграла россиянку Потапову, тогда как Свитолина, благодаря статусу первой сеянной на турнире, первый раунд пропустила.

Матч Свитолина - Саснович состоится в среду, 2-го января. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Александра Саснович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 Мейвезер – Насукава: полное видео боя
03 Мейвезер – Насукава: видео нокаута
04 Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
05 Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь