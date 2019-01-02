Джокович: Такой старт на турнире в Дохе придаст мне уверенности

Новости спорта: Новак Джокович прокомментировал стартовую победу на турнире в Дохе.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от победы в матче с боснийцем Дамиром Джумхуром в первом круге турнира в Дохе со счётом 6:1, 6:2.

«Конечно, такой старт на турнире в Дохе придаст мне уверенности. Я очень рад победе. Я хочу пожелать всем счастливого Нового года, множества приятных эмоций и хорошего тенниса», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Джокович поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. В 2018 году Новак выиграл Уимблдон, Открытый чемпионат США, а также турниры в Цинциннати и Шанхае.

Действующим победителем турнира в Дохе является французский теннисист Гаэль Монфис. Призоой фонд соревнований составляет $ 1 313 215.