Кубок Хопмана: Федерер с трудом обыграл Циципаса

Новости спорта: Роджер Федерер на двух тай-брейках обыграл Циципаса на Кубке Хопмана.

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл грека Стефаноса Циципаса на Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Федерер вывел Швейцарию вперёд в матче со сборной Греции.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся. Его соперник, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не имел возможности взять подачу соперника. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

Швейцария возглавляет турнирную таблицу группы B. Ранее Федерер и Белинда Бенчич со счётом 3-0 нанесли поражение британцам. Помимо Швейцарии и Греции в группу B также попали команды США и Великобритании.