Цуренко: Упорно работала на тренировках

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA Premier в Брисбене.

Киевлянка хочет сохранить победный настрой и на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Теннисный портал Украины.

"Мне очень нравится этот турнир, нравится здешняя публика. Люблю Автсралию. Я была очень рада начать сезон, попробовать, как на практике сработает то, над чем я так упорно работала на тренировках. Некоторые победы прошлого года добавили уверенности в том, что я могу обыгрывать топ-игроков. Хотелось бы сохранить этот настрой и на Открытом чемпионате Австралии", - сказала Цуренко.

Леся охарактеризовал свою следуюшую соперницу в Брисбене японку Наоми Осаку.

"Наоми Осака - безусловно, потрясающая теннисистка, она очень сконцентрирована во время каждого розыгрыша. Понимаю, что меня ожидает очень тяжелый матч, но я буду к этому готова", - подчеркнула вторая "ракетка" Украины.