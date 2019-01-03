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Четверг, 03.01.2019
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Цуренко: Упорно работала на тренировках

Цуренко: Упорно работала на тренировках
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA Premier в Брисбене.

Киевлянка хочет сохранить победный настрой и на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Теннисный портал Украины.

"Мне очень нравится этот турнир, нравится здешняя публика. Люблю Автсралию. Я была очень рада начать сезон, попробовать, как на практике сработает то, над чем я так упорно работала на тренировках. Некоторые победы прошлого года добавили уверенности в том, что я могу обыгрывать топ-игроков. Хотелось бы сохранить этот настрой и на Открытом чемпионате Австралии", - сказала Цуренко.

Леся охарактеризовал свою следуюшую соперницу в Брисбене японку Наоми Осаку.

"Наоми Осака - безусловно, потрясающая теннисистка, она очень сконцентрирована во время каждого розыгрыша. Понимаю, что меня ожидает очень тяжелый матч, но я буду к этому готова", - подчеркнула вторая "ракетка" Украины.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Брисбен-2018.
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