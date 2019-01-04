Кубок Хопмана: Испания обыграла Францию

Новости спорта: Мугуруса обыграла Корне, Феррер оказался сильнее Пуи на Кубке Хопмана в Перте.

Сборная Испании обыграла команду Франции в рамках группового этапа Кубка Хопмана не доводя дело до парного смешанного матча. Сперва Гарбинье Мугуруса в двух партиях разобралась с Ализе Корне — 6:1, 6:3, после чего дело завершил Давид Феррер, со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) обыгравший Люка Пуи.

Продолжительность женской встречи составила 1 час 16 минут. Мугуруса отметилась 2 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 5 брейк-пойнтов из 7.

Матч Феррера и Пуи длился 2 часа 49 минут. На счету победителя 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

Ранее на Кубке Хопмана стал известен первый финалист. Сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, выиграв 2 из 3 матчей на групповом этапе, обеспечила себе участие в решающих матчах командных соревнований.