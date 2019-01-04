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Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA

Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
12:01 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Предварительные данные по изменениям в мировой классификации WTA по итогам первой недели сезона.

- Элина Свитолина в понедельник опустится с 4 на 6 строчку в рейтинге WTA. Вчера украинка, выигравшая в Брисбене титул год назад, проиграла во втором круге сопернице по прошлогоднему финалу Александре Саснович.

- Выход в полуфинал позволит Лесе Цуренко впервые в карьере попасть в топ-25 рейтинга. Украинка одержала победу в четвертьфинале и обеспечила себе новый личный рекорд (лучший результат на сегодня - 26 место).

- Лидер рейтинга Симона Халеп продлит свое пребывание на первой строчке до 62 недель в понедельник и до 64 недель по итогам Australian Open. 62 недели - это 10-й результат среди первых ракеток в WTA-туре. На 9-м месте с активом в 71 неделю находится Каролин Возняцки.

- Наоми Осака, которая вышла в полуфинал в Брисбене, может подняться на третье место и установить национальный рекорд для Японии, если выиграет титул в Австралии. Такой сценарий стал возможен после поражения Каролин Возняцки в Окленде. В 1/2 в Брисбене японка встретится с Лесей Цуренко.

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АТР, Элина Свитолина, WTA, Леся Цуренко, Теннис.
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