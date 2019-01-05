Цуренко - о предстоящем матче против Осаки в Брисбене

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко в полуфинале турнира в Брисбене встретиться с японкой Наоми Осакой.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Леся Цуренко победила эстонку Анетт Контавейт и пробилась в полуфинал, где померится силами с японской теннисисткой Наоми Осакой.

"Наоми – отличная соперница, она сфокусирована буквально на каждом розыгрыше, поэтому меня точно ждет невероятно сложная игра

Но, думаю, я готова к поединку против Осаки. Мне уже не терпится выйти на корт и сразится с сильным оппонентом", – приводит слова украинки WTA.

Напомним, что Матч Цуренко - Осака пройдет в ночь на субботу, 5 января и начнется не ранее 5 утра по киевскому времени.