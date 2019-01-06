Лопатецкая выиграла престижный теннисный турнир в Гонконге

Новости спорта: Украинка Дарья Лопатецкая завоевала свой первый титул в новом году.

15-летняя Дарья Лопатецкая в финальном поединке турнира ITF World Tennis Tour, который проходил в Гонконге, с призовым фондом $25,000 в двух сетах обыграла чешку Барбору Штефкову.

В течение встречи украинка реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и проиграла два гейма на собственной подаче, а также совершила одну двойную ошибку и однажды подала эйс.

Выигранный титул стал для Лопатецкой третьим в ее профессиональной карьере и первым на турнирах с подобным призовым фондом. В минувшем году Дарья становилась чемпионкой турниров ITF Pro Circuit в Анталье и Байе с призовым фондом $15,000 .

Гонконг. Финал.

Дарья Лопатецкая (Украина) — Барбора Штефкова (Чехия) 2:0 (6:4, 6:2)

Украинка после победы на этом турнире получит 50 очков в зачет рейтинга WTA.