Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене

Новости спорта: Украинка не справилась с давлением в финальном поединке с Каролиной Плишковой.

Леся Цуренко была в шаге от дебютной победы в рамках турниров категории WTA Premier.

В финале соревнования в Брисбене украинке противостояла представительница Чехии Каролина Плишкова.

Поединок начался удачно для нашей теннисистки – уже в первом гейме Цуренко сделала брейк. Немного позже она проиграла свою подачу, но уже в следующем розыгрыше забрала чужую.

Во второй партии Леся продолжила доминировать на корте, а ее соперница, у которой ничего в этом матче не получалось, – изрядно нервничать. Однако вторая ракетка Украины не справилась с давлением в самый нужный момент – в 20 гейме она подавала на титул, но проиграла под ноль.

А в начале заключительной части встречи Цуренко подвернула ногу, после чего так и не сумела навязать борьбу.

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 7:5, 6:2

Восьмая ракетка мира выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 возможных. Цуренко совершила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.

Таким образом, Леся проиграла, казалось бы, выигрышный матч в своем первом финале турнира категории WTA Premier.

На пути в финал она обыграла таких теннисисток, как Михаэла Бузэрнеску, Кимберли Биррелл, Анетт Контавейт и Наоми Осака.

Напомним, в прошлом году победительницей Брисбена стала другая украинка – Элина Свитолина.