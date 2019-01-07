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Стал известен первый соперник Стаховского в квалификации Australian Open

Стал известен первый соперник Стаховского в квалификации Australian Open
10:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец будет бороться за попадание в основную сетку престижного турнира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, посеянный под 22-м номером, сыграет отборочном раунде Australian Open с французом Кенни де Шеппером, который занимает 219 место в рейтинге ATP.

В прошлом соперники уже встречались в квалификации двух турниров Большого Шлема (Ролан Гаррос и Уимблдон) и всего сыграли 7 матчей между собой, в которых Стаховский одержал 5 побед.

В прошлом году украинец пропустил Australian Open, а его лучшим результатом на этом турнире является выход в третий круг в 2011 году.

Матч Стаховский – де Шеппер состоится 8 января.

Australian Open будет проходить с 7 по 27 января.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Australian Open, Новости тенниса.
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