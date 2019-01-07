Стал известен первый соперник Стаховского в квалификации Australian Open

Новости спорта: Украинец будет бороться за попадание в основную сетку престижного турнира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, посеянный под 22-м номером, сыграет отборочном раунде Australian Open с французом Кенни де Шеппером, который занимает 219 место в рейтинге ATP.

В прошлом соперники уже встречались в квалификации двух турниров Большого Шлема (Ролан Гаррос и Уимблдон) и всего сыграли 7 матчей между собой, в которых Стаховский одержал 5 побед.

В прошлом году украинец пропустил Australian Open, а его лучшим результатом на этом турнире является выход в третий круг в 2011 году.

Матч Стаховский – де Шеппер состоится 8 января.

Australian Open будет проходить с 7 по 27 января.