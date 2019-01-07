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Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку

Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
10:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Даяна Ястремская успешно стартовала в основной сетке соревнований.

Украинские теннисистки с разным успехом стартовали на турнире в Хобарте.

Катерина Козлова, накануне проигравшая в затяжном поединке в финале квалификации, потерпела поражение на старте основы, куда прошла как "lucky loser". В матче против Грет Минне из Бельгии украинка упустила пять геймов на своей подаче и сделала один брейк.

Катеринa Козлова (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) 4:6, 0:6

Напротив, Даяна Ястремская, уступив стартовый гейм, со счета 0:2 до конца поединка отдала сопернице всего два гейма. Во втором круге Даяна сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия, №42) – Вера Лапко (Беларусь, №63).

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:3, 6:1

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Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова, Даяна Ястремская, Грет Миннен, Лаура Зигемунд.
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