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Кирьос обыграл Надаля на выставочном турнире в Сиднее

Кирьос обыграл Надаля на выставочном турнире в Сиднее
12:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Австралиец Ник Кирьос оказался сильнее второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля

Австралиец Ник Кирьос оказался сильнее второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля в выставочном матче Fast4 в Сиднее (Австралия) — 4:0, 3:4 (3:5), 5:3.

Напомним, оба теннисиста пропускают соревнования в Сиднее, которые проходят на этой неделе, и готовятся к выступлению на Открытом чемпионате Австралии.

По регламенту турнира между собой соревнуются команды Австралии и Остального мира. Соревнования играются в формате трёх сетов. В каждой из партий для победы нужно выиграть четыре гейма. При счёте 3:3 играет укороченный тай-брейк. При счёте 1:1 по партиям победитель определяется также при помощи тай-брейка до пяти.

Ранее Кирьос не исключил, что грядущий Australian Open может стать последним в его карьере.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса, Ник Кирьос.
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