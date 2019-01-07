Свитолина рассказала, как работала болбоем на матче Энди Маррей

Шестая ракетка мира Элина Свитолина познакомилась с 360-ю детьми, которые будут работать на Открытом чемпионате Австралии в качестве болбоев.
«Когда я была маленькой, то работала болбоем на матче Энди Маррей и я прекрасно помню, как сильно нервничала в те минуты. Тем не менее, это было очень весело. Болбои, работающие на Australian Open всегда отлично справляются со своей задачей и все игроки целят их труд», — цитирует украинку официальный сайт австралийского мэйджора.
Переглянути цей допис в Instagram
@elisvitolina - meet the 360 #AusOpen #vegemiteballkids from across Australia, India, China, Korea and France.
Первый турнир «Большого шлема» в новом сезоне пройдёт в период с 14 по 27 января в Мельбурне (Австралия). Действующими победителями соревнований являются датчанка Каролина Возняцки и швейцарец Роджер Федерер.