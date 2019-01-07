Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Свитолина рассказала, как работала болбоем на матче Энди Маррей

Свитолина рассказала, как работала болбоем на матче Энди Маррей
15:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Украинская теннисиста Элина Свитолина рассказала о работе болбоем на матче Энди Маррея.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина познакомилась с 360-ю детьми, которые будут работать на Открытом чемпионате Австралии в качестве болбоев.

«Когда я была маленькой, то работала болбоем на матче Энди Маррей и я прекрасно помню, как сильно нервничала в те минуты. Тем не менее, это было очень весело. Болбои, работающие на Australian Open всегда отлично справляются со своей задачей и все игроки целят их труд», — цитирует украинку официальный сайт австралийского мэйджора.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

@elisvitolina - meet the 360 #AusOpen #vegemiteballkids from across Australia, India, China, Korea and France.

Допис, поширений Australian Open (@australianopen)

Первый турнир «Большого шлема» в новом сезоне пройдёт в период с 14 по 27 января в Мельбурне (Австралия). Действующими победителями соревнований являются датчанка Каролина Возняцки и швейцарец Роджер Федерер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
02 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
03 Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
04 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
05 Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь