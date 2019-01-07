Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Леся Цуренко: На год ставлю довольно хорошую цель

Леся Цуренко: На год ставлю довольно хорошую цель
16:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинская теннисистка поделилась впечатлениями о выступлении в Брисбене.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поделилась впечатлениями о выступлении в Брисбене, дебютном финале на Премьерах и новом личном рекорде в рейтинге.

"После матча с Плишковой еще все-таки до конца не пришла в себя. Пока что мы даже не пытаемся обсуждать этот матч. Состояние пока не совсем хорошее, пока я все еще очень расстроена.

В то же время не могу сказать, что что-то со мной случилось, мол, я задумалась о победе. Нет, мое состояние было ровное на протяжении всего матча. Точно могу сказать, что Каролина очень сильно подняла свой уровень, и я просто перестала за ней успевать.

Однозначно, это хорошее начало сезона: четыре отличных победы. Начиная с первого круга, уже результат был приятным, ведь я тоже Бузэрнеску до этого два раза проигрывала. Полуфинал был на высоком уровне, хороший матч. Да и в финале не могу сказать, что я играла плохо. Почти удержала этот уровень, к сожалению, не удалось дожать. Но я уже пытаюсь переходить на позитивное мышление после этого матча и, думаю, этот результат на турнире будет полезен для моей уверенности в себе.

Цели на сезон? Первая небольшая цель – это добраться до топ-20, а на год ставлю довольно хорошую цель – это топ-10. Для этого нужно будет серьезно поработать и показать стабильно высокие результаты.

Я уже в Мельбурне. Я снялась с Сиднея, так как все-таки решила поберечь ногу, чтобы быть в оптимальной форме для Аustralian Open. Есть небольшое повреждение, но оно маленькое и, однозначно, скоро все будет хорошо. Матчей в Брисбене я сыграла достаточно много, чтобы почувствовать себя в игровых моментах. Так что, будут обычные тренировки, плюс много игры на счет с разными теннисистами", - отметила Цуренко.

Ранее сообщалось, что Цуренко поднялась на третье место чемпионской гонки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
02 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
03 Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
04 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
05 Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь