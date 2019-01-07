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Марченко травмировал плечо во время футбольного матча

Марченко травмировал плечо во время футбольного матча
18:48 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинский теннисист Илья Марченко рассказал о своей травме.

31-летний украинский теннисист Илья Марченко рассказал, как получил травму плеча, сообщает БТУ.

– Илья, в Мельбурне ты мог использовать последний «шлемный» protected ranking. Что помешало стартовать в квале?

– Я изначально решил не лететь в Австралию, отдав предпочтение двум турнирам послабее – в Америке. Но в конце декабря неудачно упал на плечо во время футбольного матча между нашей теннисной командой – FC Fuzate и словенскими визави. Сделал МРТ, жду ответ. По ощущениям, скорее, с ребрами что-то. И если так, то их никак быстро не восстановить – нужен покой и придется ждать, когда все заживет.

– Ты упал на плечо, которое было прооперировано?

– Нет, на другое – левое.

– Время действия твоего «замороженного рейтинга» скоро истечет, у тебя не было мысли рискнуть и поехать в Мельбурн?

– Я в какой-то степени и рискнул – полетел в США. Поначалу, казалось, что в состоянии сыграть, но в итоге решил сняться и приберечь PR. У меня по-прежнему осталось три турнира, на которых я могу использовать «замороженный рейтинг», но в то же время и три недели, чтобы их использовать. Ренн, Кемпер и Будапешт – если что-то не смогу сыграть, то данная возможность просто сгорит.

– На какой позиции действует Марченко-футболист?

– Дома мы проводили ответный матч. В Словении основное время завершилось нулевой ничьей, но мы уступили по пенальти. В том поединке я играл опорного полузащитника. Дома сыграли лучше. Я переместился на правый фланг атаки, и у нас на этот раз было больше шансов выиграть, но итоговый счет снова в пользу соперников – 1:3.

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АТР, Теннис, Илья Марченко, Новости спорта, Новости тенниса.
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