Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины

Новости спорта: Стал известен состав украинской команды на ближайшие матчи Кубка Федерации.

Федерация тенниса Украины назвала состав сборной Украины на поединки первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан команды — Михаил Филима. Менеджер — Ольга Савчук.

Игры пройдут с 6-го по 9-е февраля в польском городе Зелена Гура.

Сборная Украины выступает в группе А Евро-Африканской зоны Кубка Федерации вместе с Россией, Польшей, Данией, Швецией, Эстонией и Болгарией. Затем участников этого этапа соревнований поделят на две группы по три и четыре команды.