Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хобарт: Ястремская вышла во второй раунд, Козлова зачехляет ракетку
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины

Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
22:27 Сегодня Телеграф ФТУ

Новости спорта: Стал известен состав украинской команды на ближайшие матчи Кубка Федерации.

Федерация тенниса Украины назвала состав сборной Украины на поединки первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан команды — Михаил Филима. Менеджер — Ольга Савчук.

Игры пройдут с 6-го по 9-е февраля в польском городе Зелена Гура.

Сборная Украины выступает в группе А Евро-Африканской зоны Кубка Федерации вместе с Россией, Польшей, Данией, Швецией, Эстонией и Болгарией. Затем участников этого этапа соревнований поделят на две группы по три и четыре команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко назвал идеального тренера для Милана
02 Фонсека назвал трансферные цели Шахтера
03 Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
04 Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
05 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь