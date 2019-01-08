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Стаховский с победы стартовал в квалификации Australian Open

Стаховский с победы стартовал в квалификации Australian Open
07:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сергей Стаховский одержал победу в стартовом круге отборочного турнира.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не без проблем прошел первый круг квалификации Australian Open.

За 1 час и 48 минут в трех сетах Стаховский обыграл Кенни де Шеппера из Франции 6:3, 4:6, 6:3.

Уже в третьем гейме первого сета Стаховский оформил брейк и уверенно вел, сделав еще один брейк в девятом гейме.

Во втором сете уже в первом гейме Стаховский отдал свою подачу, но быстро ее вернул. Со счета 3:3 соперники начали отдавать друг другу подачи, пока при счете 4:5 де Шепер не подал на сет.

Правда, в решающем сете Стаховский сыграл увереннее и надежнее. В четвертом гейме он сделал брейк и на этот раз отрыв не упустил, доведя встречу до победы.

Во втором круге квалификации украинца ждет 164-я ракетка мира Лука Ванни из Италии.

Отметим, что Стаховский - единственный украинец на кортах Australian Open.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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