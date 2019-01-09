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Федерер назвал фаворита Australian Open 2019

Федерер назвал фаворита Australian Open 2019
05:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Швейцарец Роджер Федерер считает себя одним из претендентов на титул.

Роджер Федерер поделился своим мнением по поводу фаворитом Australian Open-2019:

«Вне зависимости от того, что произошло в Дохе, Новак был очень силен на протяжении второй половины прошлого сезона. Джокович — главный фаворит Australian Open, вне всяких сомнений.

С его классом, как только он получает преимущество, его становится очень трудно победить.

Я — один из 10 второстепенных фаворитов, как и многие другие. Я пока не знаю своей сетки, я не знаю, кто мой соперник в первом раунде, я не знаю, каким запуском будут играть в первых матчах».

Ранее Федерер выиграл Кубок Хопмана в паре с Белиндой Бенчич.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Новости тенниса.
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