Названы суммы призовых Australian Open 2019 по раундам

Новости спорта: Победитель получит более четырех миллионов долларов.

В новом 2019 году призовой фонд открытого чемпионата Австралии составляет 62,5 млн долларов, что 7,5 млн больше прошлогоднего фонда (55 млн долларов).

Ниже указаны распределение призовых в каждом раунде.

Заметим, что у мужчин и женщин одинаковые призовые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $ 4,100,000

Финалист $ 2,050,000

1/2 финала $ 920,000

1/4 финала $ 460,000

4-й раунд $ 260,000

3-й раунд $ 155,000

2-й раунд $ 105,000

1-й раунд $ 75,000

Парный разряд (на команду)

Победители $ 750,000

Финалисты $ 375,000

1/2 финала $ 190,000

1/4 финала $ 100,000

3-й раунд $ 55,000

2-й раунд $ 32,500

1-й раунд $ 21,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $ 45,000

2-й раунд $ 25,000

1-й раунд $ 15,000

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители $ 185,000

Финалисты $ 95,000

1/2 финала $ 47,500

1/4 финала $ 23,000

2-й раунд $ 11,500

1-й раунд $ 5,950

Отметим, что раннее Федерер назвал фаворита Australian Open-2019.