Названы суммы призовых Australian Open 2019 по раундам

В новом 2019 году призовой фонд открытого чемпионата Австралии составляет 62,5 млн долларов, что 7,5 млн больше прошлогоднего фонда (55 млн долларов).
Ниже указаны распределение призовых в каждом раунде.
Заметим, что у мужчин и женщин одинаковые призовые.
Одиночный разряд, основная сетка
Победитель $ 4,100,000
Финалист $ 2,050,000
1/2 финала $ 920,000
1/4 финала $ 460,000
4-й раунд $ 260,000
3-й раунд $ 155,000
2-й раунд $ 105,000
1-й раунд $ 75,000
Парный разряд (на команду)
Победители $ 750,000
Финалисты $ 375,000
1/2 финала $ 190,000
1/4 финала $ 100,000
3-й раунд $ 55,000
2-й раунд $ 32,500
1-й раунд $ 21,000
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд $ 45,000
2-й раунд $ 25,000
1-й раунд $ 15,000
Парный смешанный разряд (на команду)
Победители $ 185,000
Финалисты $ 95,000
1/2 финала $ 47,500
1/4 финала $ 23,000
2-й раунд $ 11,500
1-й раунд $ 5,950
Отметим, что раннее Федерер назвал фаворита Australian Open-2019.