Цуренко и Свитолина сыграют на турнире в Дубае

Новости спорта: Первые ракетки Украины будут представлены на турнире серии Премьер 5 в столице ОАЭ.

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко, которые заявлены на матчи Кубка Федерации (6-9 февраля), примут участие в турнире серии Премьер 5, который в этом году принимает Дубай.

Из первой десятки в столице ОАЭ не сыграет только Слоан Стивенс. Еще одна украинка Даяна Ястремская – четвертая в альтернативном списке.

Ранее сообщалось, что Свитолина пропустит турнир в Дохе, который будет сыгран на одну неделю раньше, чем соревнования в Дубае. Турнир в Дубае пройдет с 17 по 23 февраля 2019 года.

Напомним, Элина побеждала в ОАЭ в 2017 и 2018 годах. На первом для себя турнире в новом сезоне Леся Цуренко дошла до финала.