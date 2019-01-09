Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте

Даяна Ястремская пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA International в австралийском Хобарте.
Во втором круге украинке противостояла представительница Беларуси Вера Лапко.
Длительность матча составила ровно один час, за который наша теннисистка не дала сопернице заработать ни одного шанса на брейк. В первом сете Даяна выиграла два гейма на подаче соперницы, а во второй партии – один.
Даяна Ястремская (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) 6:1, 6:4
За выход в полуфинал Ястремская сыграет с победительницей Зои Хайвс (Австралия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
Отметим, что в этот же день другая украинка Ангелина Калинина прошла в следующий раунд квалификационного цикла Australian Open.