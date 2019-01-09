Скачать
Среда, 09.01.2019
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Халеп проиграла первый матч в новом сезоне

Халеп проиграла первый матч в новом сезоне
08:52 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лучшая теннисистка мира уступила австралийке Эшли Барти.

Первая ракетка мира Симона Халеп провела первый поединок после длительной паузы, связанной с травмой спины.

Во втором круге Премьера в Сиднее румынка встречалась с австралийкой Эшли Барти и проиграла в двух сетах.

Сидней. Второй круг

Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 4:6

Отметим, что оба сета доходили до счета 5:4 в пользу Барти, после чего она брала подачу Халеп.

В Сиднее лидерству Симоны ничего не угрожает, а вот в случае неудачи на Australian Open румынка может покинуть первую строчку мирового рейтинга. Серия поражений Халеп достигла четырех матчей подряд, это случилось впервые с 2012 года.

На данный момент она 46 недель находится на вершине рейтинга WTA (62 всего за карьеру).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
05 Гвардиола: Переход в Реал – это не шаг назад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь