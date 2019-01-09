Халеп проиграла первый матч в новом сезоне

Новости спорта: Лучшая теннисистка мира уступила австралийке Эшли Барти.

Первая ракетка мира Симона Халеп провела первый поединок после длительной паузы, связанной с травмой спины.

Во втором круге Премьера в Сиднее румынка встречалась с австралийкой Эшли Барти и проиграла в двух сетах.

Сидней. Второй круг

Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 4:6

Отметим, что оба сета доходили до счета 5:4 в пользу Барти, после чего она брала подачу Халеп.

В Сиднее лидерству Симоны ничего не угрожает, а вот в случае неудачи на Australian Open румынка может покинуть первую строчку мирового рейтинга. Серия поражений Халеп достигла четырех матчей подряд, это случилось впервые с 2012 года.

На данный момент она 46 недель находится на вершине рейтинга WTA (62 всего за карьеру).