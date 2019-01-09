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15-летняя украинская теннисистка выиграла 10 матчей подряд

15-летняя украинская теннисистка выиграла 10 матчей подряд
11:11 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Дарья Лопатецкая пробилась во второй круг турнира в Гонконге.

15-летняя украинка Дарья Лопатецкая выиграла восьмой матч подряд. Юная теннисистка вышла во второй круг турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов в Гонконге. В стартовом матче основной сетки Лопатецкая за 1 час 52 минуты обыграла 17-летнюю представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 4:6, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Даша поспорит с японкой Момоко Кобори, посеянной под первым номером.

Это восьмая победа Лопатецкой за последние 10 дней. Украинка выиграла титул в воскресенье в Гонконге, затем одержала две победы в квалификации и вышла во второй круг второго 25-тысячника в Гонконге.

В рейтинге WTA Дарья Лопатецкая занимает 489-е место.

Ранее 18-летняя украинка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира WTA. 59-я ракетка мира из Украины легко обыграла редставительницу Беларуси Веру Лапко.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Дарья Лопатецкая.
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