15-летняя украинская теннисистка выиграла 10 матчей подряд

Новости спорта: Дарья Лопатецкая пробилась во второй круг турнира в Гонконге.

15-летняя украинка Дарья Лопатецкая выиграла восьмой матч подряд. Юная теннисистка вышла во второй круг турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов в Гонконге. В стартовом матче основной сетки Лопатецкая за 1 час 52 минуты обыграла 17-летнюю представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 4:6, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Даша поспорит с японкой Момоко Кобори, посеянной под первым номером.

Это восьмая победа Лопатецкой за последние 10 дней. Украинка выиграла титул в воскресенье в Гонконге, затем одержала две победы в квалификации и вышла во второй круг второго 25-тысячника в Гонконге.

В рейтинге WTA Дарья Лопатецкая занимает 489-е место.

Ранее 18-летняя украинка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира WTA. 59-я ракетка мира из Украины легко обыграла редставительницу Беларуси Веру Лапко.