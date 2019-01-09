Ястремская вышла в полуфинал парного турнира в Хобарте

Новости спорта: Вместе с россиянкой Потаповой украинка обыграла вторых сеянных.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира серии WTA International в австралийском Хобарте, в четвертьфинале вместе с россиянкой Анастасией Потаповой обыграв вторых сеянных румынок Ирину-Камелию Бегу и Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:4, 7:6 (3).

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Потапова и Ястремская сделали 2 эйса, 5 брейков и допустили 2 двойные ошибки. На счету Бегу и Бузарнеску ни одной подачи навылет, 4 из 12-ти реализованных брейк-поинта и 3 ошибки при вводе мяча в игру.

В полуфинале турнира в Хобарте Потапова и Ястремская сыграют против четвертых сеянных бельгийки Кирстен Флипкенс и шведки Йоханны Ларссон.

Ранее Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте в одиночном разряде.