Стаховский на Australian Open: Лука Ванни - неудобный соперник

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Луку Ванни в рамках второго круга квалификации турнира AusOpen.

Сергей Стаховский, в частности, отметил, что Лука Ванни - неудобный соперник играет агрессивно, но если двигаться быстрее него, то можно рассчитывать на успех.

"В Австралию прилетел в отличном настроении. ...Своей игрой с Де Шеппером остался в достаточной мере удовлетворен. Без особо сильной подготовки удается побеждать, от матча к матчу игра улучшается, поэтому надеюсь, что и во втором круге все сложится.

Лука Ванни - неудобный соперник, потому что играет быстро и плоско, неплохо подает. Когда он в хорошей форме, то может быть опасным, но и я не из сахара сделан. Я, правда, не знаю, как он выступал в последнее время. Сейчас буду пересматривать его матчи в этом году, гляну, как он завершил прошлый сезон. Раньше мы не встречались, но Ванни играет агрессивно и, если не только успевать за его ритмом, но двигаться еще быстрее, можно рассчитывать на успех", - цитирует Стаховского XSPORT.

Напомним, украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на старте квалификационного турнира Australian Open в Мельбурне. В первом круге квалификации турнира Australian Open серии Grand Slam с призовым фондом 22 млн 624 тыс. долларов Сергей Стаховский победил француза Кенни де Шеппера со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Во втором круге квалификации Сергей Стаховский сыграет против Луки Ванни (ATP 164) из Италии.