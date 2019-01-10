Костюк вышла в финал квалификации Australian Open

Новости спорта: Украинка быстро разобралась с Амандиной Эсс из Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в финальный раунд квалификации Australian Open. Сеянная в квалификации под 9-м номером во втором раунде украинка в двух сетах разгромила 241-ю ракетку мира Амандину Эсс из Франции 6:3, 6:2.

Матч продолжался 56 минут. За это время Костюк реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов, отдав сопернице две свои подачи (Эсс реализовала оба брейк-пойнта - по одному в каждом сете). Украинка сыграла качественно и надежно, правда, не всегда удачно рискуя, но вовремя собираясь, она довела матч до победы.

За попадание в основу Костюк сыграет с победительницей пары Анкита Райна (Индия, 204-я в мире) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, 142-я в мире).